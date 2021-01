Après cinq mois de trai­te­ments en chi­mio­thé­ra­pie, Carla Suarez Navarro entre­voit enfin la lumière. Diagnostiquée du lym­phome de Hodgkin, une forme rare de can­cer, en sep­tembre 2020, l’Espagnole a ter­mi­né son trai­te­ment ce lun­di. Interrogée par nos confrères de As, elle aborde désor­mais l’a­ve­nir avec appé­tit… Et espère pou­voir reve­nir fou­ler les courts de ten­nis cette année.

« J’aimerais reve­nir pour pou­voir dire au revoir (elle pen­sait prendre sa retraite en 2020 et a dû le repor­ter à 2021 en rai­son de la pan­dé­mie, ndlr). Si le bilan se passe bien et qu’ils me disent que tout est fini, tant mieux. Mais je ne sais pas quand mon corps éli­mi­ne­ra tout ce qui y a été mis. Je vou­drais être prête en mai. Mais je ne sais pas si je pour­rai. Cela pour­rait aus­si être à Wimbledon ou l’US Open. »

C’est tout le mal qu’on lui souhaite…