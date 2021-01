En sep­tembre 2020, Carla Suarez Navarro annon­çait souf­frir du lym­phome de Hodgkin, une forme rare de can­cer. Près de cinq mois plus tard, l’Espagnole va savoir si elle a vain­cu la mala­die. Elle s’est confiée pour RNE.

« Tout va bien, tout évo­lue comme pré­vu. Je suis déjà dans la der­nière ligne droite. Le trai­te­ment s’est très bien pas­sé, mon corps a par­fai­te­ment réagi, ils ont même pu annu­ler une séance de chi­mio­thé­ra­pie, ce qui est tou­jours appré­ciable. Ce lun­di 25, j’ai la der­nière séance, la der­nière ren­contre avec mon méde­cin. S’il me dit que je suis gué­ri, ce sera un retour à la nor­male », a expli­qué Carla au média ibérique.

Elle a aus­si rap­pe­lé son grand rêve… : « Aujourd’hui, je vou­drais dire au revoir en jouant un Grand Chelem. J’aimerais pou­voir jouer à l’US Open et y prendre ma retraite. Et s’il est pos­sible de se reti­rer en rem­por­tant le tour­noi. Plus un tour­noi sera tôt, plus je serai juste, donc je m’en tien­drai à l’US Open ». C’est tout ce qu’on lui souhaite…