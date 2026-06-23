L’annonce a fait l’effet d’un trem­ble­ment de terre sur la planète tennis.

Marketa Vondrousova, lauréate surprise de Wimbledon en 2023 et ancienne 6e joueuse mondiale, vient d’être suspendue 4 ans par l’ITIA (Agence Internationale de l’Intégrité du Tennis) pour avoir refusé de se soumettre à une contrôle antidopage.

La joueuse tchèque de bientôt 27 ans est sorti du silence dans un long message posté sur les réseaux sociaux. Extrait :

« Je ne me suis jamais dopée. Je n’ai jamais eu de contrôle positif. Tout au long de ma carrière, j’ai subi d’innombrables contrôles anti­do­page et je suis toujours entrée sur le court la conscience tran­quille. À peine trois jours après l’incident qui a fina­le­ment boule­versé ma vie, j’ai de nouveau été contrôlée. Le résultat était négatif, tout comme tous les contrôles précé­dents. Ces sept derniers mois ont été les plus diffi­ciles de ma vie. Sept mois d’attente. Sept mois d’incertitude. Sept mois de combat. Sept mois à espérer chaque jour que tout fini­rait par s’arranger. J’ai coopéré. J’ai répondu à toutes les ques­tions. J’ai fourni tout ce qui m’était demandé. J’ai témoigné devant le tribunal et j’ai fait de mon mieux pour expli­quer ce qui s’était passé. J’y ai mis tout ce que j’avais. Toute mon énergie, toute ma force et toute ma convic­tion. Le sport profes­sionnel implique d’accepter les règles et les contrôles. Je les ai toujours respectés et je comprends pour­quoi ils existent. Je souhaite seule­ment qu’ils ne perdent jamais leur huma­nité et que ceux qui sont chargés de faire respecter les règles soient soumis aux mêmes exigences… Honnêtement, je ne sais pas ce que l’avenir me réserve pour la prochaine étape de ma vie. Pour la première fois de ma vie, je n’ai pas de plan ; je ne sais pas où la route qui s’ouvre devant moi va me mener. »