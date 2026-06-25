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Suspendue 4 ans, Vondrousouva contre‐attaque : « Il était écrit noir sur blanc que la sanc­tion maxi­male était de deux ans »

Par
Laurent Trupiano
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Il fallait s’y attendre, la joueuse tchèque n’a pas tardé à réagir à sa suspen­sion de 4 ans suite à un refus de contrôle anti­do­page en donnant un long entre­tien au média, iSport. L’ensemble de ses argu­ments a été résumé dans un tweet de nos confrères d’Univers Tennis.

La défense de Vondrousova est basée sur des problèmes admi­nis­tra­tifs et sur le fait que selon elle la personne chargée du contrôle n’était pas compétente.

« Ils nous font signer des docu­ments qui ne sont même pas à jour. Il était écrit noir sur blanc que la sanc­tion maxi­male était de deux ans. Elle m’a dit : « Signez ce papier et je partirai. » Dans cet état de panique, c’était le seul moyen que je voyais pour qu’elle s’en aille. »

Publié le jeudi 25 juin 2026 à 09:23

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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