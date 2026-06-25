Il fallait s’y attendre, la joueuse tchèque n’a pas tardé à réagir à sa suspension de 4 ans suite à un refus de contrôle antidopage en donnant un long entretien au média, iSport. L’ensemble de ses arguments a été résumé dans un tweet de nos confrères d’Univers Tennis.
🚨 VONDROUSOVA 🇨🇿 LIVRE SA VERSION COMPLÈTE DES FAITS APRÈS SA LOURDE SUSPENSION— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) June 24, 2026
Deux jours après sa suspension de quatre ans, Markéta Vondrousova a accordé une longue interview au média tchèque iSport. L’ancienne championne de Wimbledon y affirme que le public ne connaît «… pic.twitter.com/9s0L2WSbtf
La défense de Vondrousova est basée sur des problèmes administratifs et sur le fait que selon elle la personne chargée du contrôle n’était pas compétente.
« Ils nous font signer des documents qui ne sont même pas à jour. Il était écrit noir sur blanc que la sanction maximale était de deux ans. Elle m’a dit : « Signez ce papier et je partirai. » Dans cet état de panique, c’était le seul moyen que je voyais pour qu’elle s’en aille. »
Publié le jeudi 25 juin 2026 à 09:23