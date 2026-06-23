On en sait désor­mais un peu plus sur les événe­ments qui ont conduit à la suspen­sion pour 4 ans de Marketa Vondrousova, lauréate de Wimbledon 2023, qui a refusé de se soumettre à un contrôle anti­do­page inopiné en décembre dernier.

Dans un article paru dans The Guardian, on apprend en effet par la direc­trice de la lutte contre le dopage à l’Agence Internationale pour l’Intégrité du Tennis (ITIA) que la joueuse tchèque a tout simple­ment refusé le fameux contrôle en signant même un formu­laire spéci­fiant ce refus… avant d’aller tran­quille­ment promener son chien. Extrait.

« Selon l’ITIA, Vondrousova n’a pas laissé l’agent de contrôle anti­do­page entrer dans son appar­te­ment et a signé un formu­laire indi­quant qu’elle refu­sait de se soumettre à un contrôle. Nicole Sapstead, direc­trice prin­ci­pale de la lutte contre le dopage à l’ITIA, a présenté la version de l’organisation concer­nant le refus de Vondrousova de se soumettre à un contrôle : « Il s’agissait d’une agente de contrôle anti­do­page seule. La joueuse a signé le formu­laire de refus à l’extérieur. Elle est sortie de son appar­te­ment pour promener son chien et a clai­re­ment fait savoir à l’agent de contrôle anti­do­page qu’elle refu­sait de se soumettre à un contrôle. L’agent de contrôle anti­do­page lui a demandé de signer le formu­laire pour en attester. Nous deman­dons à nos agents chargés des contrôles anti­do­page d’être aussi clairs que possible lorsqu’ils s’adressent aux joueurs. Ce n’est pas à eux d’indiquer à un joueur quelle sanc­tion pour­rait lui être infligée s’il choi­sis­sait de refuser le contrôle. Mais ce que nous leur disons, c’est : ‘Veuillez bien préciser qu’il y aura des consé­quences, des consé­quences impor­tantes, si cette personne refuse’. Donc oui, cela a été très clai­re­ment expliqué au joueur. Il était très clair que le joueur ne souhai­tait pas se soumettre à la procé­dure ». »

Une déci­sion fatale pour l’ac­tuelle 122e mondiale, âgée de 26 ans, qui ne reverra pas les courts d’un circuit profes­sionnel avant 2030.