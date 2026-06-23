On en sait désormais un peu plus sur les événements qui ont conduit à la suspension pour 4 ans de Marketa Vondrousova, lauréate de Wimbledon 2023, qui a refusé de se soumettre à un contrôle antidopage inopiné en décembre dernier.
Dans un article paru dans The Guardian, on apprend en effet par la directrice de la lutte contre le dopage à l’Agence Internationale pour l’Intégrité du Tennis (ITIA) que la joueuse tchèque a tout simplement refusé le fameux contrôle en signant même un formulaire spécifiant ce refus… avant d’aller tranquillement promener son chien. Extrait.
« Selon l’ITIA, Vondrousova n’a pas laissé l’agent de contrôle antidopage entrer dans son appartement et a signé un formulaire indiquant qu’elle refusait de se soumettre à un contrôle. Nicole Sapstead, directrice principale de la lutte contre le dopage à l’ITIA, a présenté la version de l’organisation concernant le refus de Vondrousova de se soumettre à un contrôle : « Il s’agissait d’une agente de contrôle antidopage seule. La joueuse a signé le formulaire de refus à l’extérieur. Elle est sortie de son appartement pour promener son chien et a clairement fait savoir à l’agent de contrôle antidopage qu’elle refusait de se soumettre à un contrôle. L’agent de contrôle antidopage lui a demandé de signer le formulaire pour en attester. Nous demandons à nos agents chargés des contrôles antidopage d’être aussi clairs que possible lorsqu’ils s’adressent aux joueurs. Ce n’est pas à eux d’indiquer à un joueur quelle sanction pourrait lui être infligée s’il choisissait de refuser le contrôle. Mais ce que nous leur disons, c’est : ‘Veuillez bien préciser qu’il y aura des conséquences, des conséquences importantes, si cette personne refuse’. Donc oui, cela a été très clairement expliqué au joueur. Il était très clair que le joueur ne souhaitait pas se soumettre à la procédure ». »
Une décision fatale pour l’actuelle 122e mondiale, âgée de 26 ans, qui ne reverra pas les courts d’un circuit professionnel avant 2030.
Publié le mardi 23 juin 2026 à 18:18