Suspendue un mois pour dopage, Iga Swiatek a fait quelques confi­dences à la chaîne de télé­vi­sion polo­naise tvn24. Dans des propos rapportés par Tennis365, la quin­tuple lauréate en Grand Chelem a révélé la somme dépensée pour se défendre après son test anti­do­page positif.

« J’ai dépensé environ 70 000 dollars pour un avocat, 15 000 euros pour des exper­tises et des tests. En outre, il y a la perte du prize money de Cincinnati, mais, pour être honnête , cela n’avait pas d’im­por­tance pour moi. Il est certain que ma posi­tion m’a permis de rassem­bler autour de moi des personnes qui ont immé­dia­te­ment pris les choses en main. Le fait d’avoir déjà gagné beau­coup d’argent et de pouvoir le dépenser pour ma défense prati­que­ment sans sour­ciller m’a certai­ne­ment aidée. Je sais que beau­coup d’ath­lètes n’ont pas cette possi­bi­lité et que cela peut les freiner ».