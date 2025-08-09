L’affaire Elena Rybakina Stefano Vukov prend une nouvelle tournure.

La numéro 10 mondiale, victime confirmée par la WTA de violences psycho­lo­giques et de harcè­le­ment de la part de Vukov, pourra désor­mais le retrouver dans les vestiaires du circuit.

BREAKING :



Stefano Vukov, Elena Rybakina’s coach, has had his suspen­sion lifted after appea­ling the WTA’s deci­sion.



(via @CDEccleshare)



— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 8, 2025

En effet, la nouvelle annonce que la suspen­sion de Stefano Vukov est arrivée à son terme.

Il avait écopé d’une suspen­sion d’un an, l’empêchant d’entraîner et d’accéder aux instal­la­tions des tour­nois du circuit WTA.

En revanche, on sait que le Croate avait main­tenu le contact avec sa joueuse et l’entraînait en dehors des tournois.

Reste à voir comment Rybakina va désor­mais s’entourer dans son box, elle qui était accom­pa­gnée jusqu’ici par le coach italien Davide Sanguinetti.