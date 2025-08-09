L’affaire Elena Rybakina Stefano Vukov prend une nouvelle tournure.
La numéro 10 mondiale, victime confirmée par la WTA de violences psychologiques et de harcèlement de la part de Vukov, pourra désormais le retrouver dans les vestiaires du circuit.
En effet, la nouvelle annonce que la suspension de Stefano Vukov est arrivée à son terme.
Il avait écopé d’une suspension d’un an, l’empêchant d’entraîner et d’accéder aux installations des tournois du circuit WTA.
En revanche, on sait que le Croate avait maintenu le contact avec sa joueuse et l’entraînait en dehors des tournois.
Reste à voir comment Rybakina va désormais s’entourer dans son box, elle qui était accompagnée jusqu’ici par le coach italien Davide Sanguinetti.
Publié le samedi 9 août 2025 à 08:15