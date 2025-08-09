AccueilWTASuspension levée pour le coach de Rybakina, Stefano Vukov, accusé de harcèlement
Suspension levée pour le coach de Rybakina, Stefano Vukov, accusé de harcèlement

Henri Dupont
L’affaire Elena Rybakina Stefano Vukov prend une nouvelle tournure.

La numéro 10 mondiale, victime confirmée par la WTA de violences psycho­lo­giques et de harcè­le­ment de la part de Vukov, pourra désor­mais le retrouver dans les vestiaires du circuit.

En effet, la nouvelle annonce que la suspen­sion de Stefano Vukov est arrivée à son terme.

Il avait écopé d’une suspen­sion d’un an, l’empêchant d’entraîner et d’accéder aux instal­la­tions des tour­nois du circuit WTA.

En revanche, on sait que le Croate avait main­tenu le contact avec sa joueuse et l’entraînait en dehors des tournois. 

Reste à voir comment Rybakina va désor­mais s’entourer dans son box, elle qui était accom­pa­gnée jusqu’ici par le coach italien Davide Sanguinetti.

Publié le samedi 9 août 2025 à 08:15

