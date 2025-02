Après avoir pris connais­sance de la déci­sion de Simona Halep de stopper sa carrière de mardi à l’âge de 33 ans, son ancienne rival, Svetlana Kuznetsova, a tenu à lui rendre hommage sur l’ap­pli­ca­tion Telegram tout en mention­nant son affaire de dopage qui lui a coûté très cher.

« C’est très triste de lire que Simona n’a jamais pu revenir et a décidé de mettre fin à sa carrière spor­tive. Bien sûr, l’af­faire de dopage a malheu­reu­se­ment mis à mal non seule­ment la carrière de Maria Sharapova, mais aussi celle de Simona Halep. C’est ainsi que cela se passe dans le sport, de si belles carrières ne se terminent pas sur de belles notes. Mais néan­moins, Simona restera à jamais une athlète légen­daire, et mes féli­ci­ta­tions à elle. »