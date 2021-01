Lors de sa conférence de presse à Abu Dabi, Elina Svitolina a confirmé qu’elle avait décidé de s’adjoindre les services d’une psychologue et que cela avait déjà des effets très positifs : « Après avoir disputé quelques tournois à la fin de la dernière saison, j’ai pensé que prendre un coach mental serait utile, que c’était le moment de faire ce choix. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer cette saison comme les Jeux olympiques par exemple, la pression sera aussi importante car on va reprendre une vraie année. Il est donc très important de pouvoir rester concentrée et de ne pas s’éparpiller. Il est donc important d’avoir les bonnes personnes autour de vous. J’ai donc commencé à travailler avec elle. Elle connaît à peu près tout tous les petits et sombres secrets de ma vie. Tout cela me fait du bien. Elle a su déjà appuyer sur les bons boutons, je suis plus détendue sur et en dehors du court’