Actuellement en plein inter­saison, Elina Svitolina a troqué le temps de quelques jours les palaces moné­gasques aux tran­chées de guerre sur le front ukrai­nien. Et le contraste est saisissant.

Propagande oblige, l’ac­tuelle 23e joueuse mondiale s’est affi­chée sur son compte Instagram en train d’es­sayer des armes de guerre, dont un lance‐roquette et une mitrailleuse, même si on imagine bien qu’elle n’a pas tiré une seule fois.

« Kharkiv a une place spéciale dans mon cœur. La ville qui a donné l’im­pres­sion d’être un vrai foyer quand j’ai commencé ma carrière profes­sion­nelle ici à 12 ans. La ville qui continue d’ap­porter chaleur et protec­tion pendant la grande guerre. Si vous me demandez, où est‐ce que je trouve la moti­va­tion de me battre dans les arènes spor­tives ? Voici mon pays, mon peuple, mon Kharkiv et nos héros », a écrit Elina en légende des photos ci‐dessus.