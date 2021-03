Qualifiée pour les demi‐finale où elle affron­tera Barty, Elina Svitolina est en grande forme, elle a été impres­sion­nante face à Sevastosa. Interrogée au sujet du vaccin, Elina suit la même ligne que Sabalenka. Pour l’ins­tant, elle ne voit pas l’in­térêt : « Cela ne chan­gera pas notre vie d’être vaccinée ou pas puisque pour l’ins­tant on est toujours dans une bulle, on observe des quaran­taines, on est testé en perma­nence. Je sais que visi­ble­ment cela réduit les symp­tômes mais cela ne vous empêche pas d’être positif. Donc pour moi cela n’a pas de sens de se préci­piter sur le vaccin d’au­tant qu’il a été testé sur une courte période. Donc j’ai choisi d’at­tendre, et je ne serai sûre­ment pas la seule »