Lors d’une inter­view accordée Harper’s Bazaar à et reprise en partie sur le site espa­gnol Puntodebreak, Elina Svitolina revient notam­ment sur le sujet de son refus de serrer la main à une adver­saire russe ou biélo­russe. Pour elle, cette démarche est logique et l’in­verse est tout simple­ment inconcevable.

« Pour moi, c’est très triste et très frus­trant que les gens ne comprennent pas cela. C’est une chose très évidente de ne pas se serrer la main alors que j’ai tant d’amis en ce moment sur les lignes de front qui se battent pour l’Ukraine. Pouvez‐vous les imaginer me regarder concourir à Wimbledon et me voir serrer la main comme si de rien n’était ? Les gens doivent comprendre que parfois on ne peut pas séparer la poli­tique du sport. Ils repré­sentent leur pays et je repré­sente le mien devant le monde. En ce sens, ma posi­tion doit être claire ».