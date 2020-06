Quand le circuit effectuera-t-il son retour ? C’est la question qui anime la planète tennis. Si Rafael Nadal est assez pessimiste, Elina Svitolina, elle, fait preuve de plus d’optimisme comme le rapporte un média ukrainien : « Nous savons qu’il y a maintenant de bonnes chances que l’US Open et Roland-Garros aient lieu. Peu à peu, la situation semble s’améliorer, même s’il est vrai que les mesures de sécurité seront nombreuses. Je pense que d’ici fin août ou septembre, les tournois pourront reprendre. Rien n’a encore été officialisé, mais ce n’est qu’une question de temps avant que ça arrive. Je dois recommencer à me mettre dans le rythme de la compétition et c’est la raison pour laquelle je vais jouer l’exhibition de Berlin. »