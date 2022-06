Absente du circuit depuis le 24 mars dernier à cause d’une bles­sure au dos et d’une grande fatigue psycho­lo­gique due à la guerre entre son pays, l’Ukraine, et la Russe, Elina Svitolina, qui a depuis révélé attendre un enfant de Gaël Monfils, son ami, s’est récem­ment exprimée à l’oc­ca­sion d’un télé­thon orga­nisé pour le peule ukrainien.

« J’ai traversé une période très diffi­cile. Surtout au début de la guerre. Quelques jours plus tôt, je venais d’ap­prendre que j’étais enceinte, et puis la guerre a commencé. C’était très diffi­cile de supporter tout cela menta­le­ment. En cinq jours, j’ai joué au Mexique, puis il y a eu deux grands tour­nois aux États‐Unis. Désormais, tous mes efforts sont concen­trés sur une fonda­tion cari­ta­tive United24 et les moyens par lesquels je peux aider l’Ukraine. Pour l’ins­tant, il n’y a aucune envie en moi de reprendre une raquette de tennis. Dès que la guerre a commencé le 24 février, il m’a été très diffi­cile d’être sur le court et de jouer, tout en regar­dant ce que vivent tous les Ukrainiens et les personnes qui défendent notre pays. Par consé­quent, c’est main­te­nant une grande moti­va­tion pour aider et essayer de faire quelque chose pour l’Ukraine, qui m’a beau­coup donné. »