Comme nous vous l’an­non­cions le week‐end dernier, Elina Svitolina Monfils, devenue maman le 15 octobre dernier d’une petite fille, compte bien reprendre sa carrière de joueuse de tennis profes­sion­nelle. Elle s’est confiée à ce sujet pour Canal + Sport.

« Le circuit me manque. L’entraînement et les fans aussi. Mais ce qui me manque le plus, c’est la victoire. C’est comme une drogue. J’ai envie de retrouver mon niveau, gagner des matchs et profiter de ces moments », a déclaré l’ex‐numéro 3 mondial.