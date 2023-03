Actuellement à Monaco où elle s’en­traîne avant son retour prévu à Charleston début avril, un an après son dernier match et plus de cinq mois après son accou­che­ment, Elina Svitolina a fait quelques confi­dences au Kyiv Post. Elle s’est dit lassée face aux réponses des instances spor­tives aux demandes ukrainiennes.

« Leur argu­ment le plus courant est que le sport n’a rien à voir avec la poli­tique. Ils disent que les athlètes n’ont rien à voir avec la poli­tique. Pour être honnête, j’ai déjà eu telle­ment de réunions avec divers respon­sables du Comité olym­pique et des orga­ni­sa­tions de tennis que je n’ai plus la force morale de les combattre. Après tout, ils ne veulent tout simple­ment pas ouvrir les yeux et regarder la vérité en face », a regretté l’épouse de Gaël Monfils.