Elina Svitolina réalise l’une des plus belles saisons de sa carrière sur le plan sportif. L’Ukrainienne a décroché cette nuit sa qualification pour la finale des WTA Finals, où elle affrontera la jeune Mirra Andreeva, qui semble intouchable cette semaine à Indian Wells.
Interrogée à ce sujet après sa qualification, l’Ukrainienne a expliqué que la saison avait été particulièrement longue et qu’elle avait hâte de la voir se terminer.
« Ce sera un autre gros défi. J’ai l’impression que je dois faire mes devoirs, travailler sur quelques petites choses par‐ci par‐là. Je suis une joueuse complètement différente de celle du premier match. Je ne jouais pas de la bonne manière. Je vais tout donner. Je vais tout laisser sur le terrain. Demain, c’est enfin le dernier match de la saison. Ça va être amusant » a déclaré Svitolina.
Une déclaration peu surprenante au regard de la longueur de la saison et des événements qui ont récemment marqué sa vie personnelle, notamment sa séparation avec Gaël Monfils.
Publié le dimanche 15 novembre 2026 à 12:05