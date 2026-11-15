Elina Svitolina réalise l’une des plus belles saisons de sa carrière sur le plan sportif. L’Ukrainienne a décroché cette nuit sa quali­fi­ca­tion pour la finale des WTA Finals, où elle affron­tera la jeune Mirra Andreeva, qui semble intou­chable cette semaine à Indian Wells.

Interrogée à ce sujet après sa quali­fi­ca­tion, l’Ukrainienne a expliqué que la saison avait été parti­cu­liè­re­ment longue et qu’elle avait hâte de la voir se terminer.

Elina Svitolina on facing Mirra Andreeva in the WTA Finals Championship match



“It’s gonna be another big chal­lenge. I feel that I have to do my home­work, to work on a few things here and there. I’m a comple­tely different player from the first match. I was not playing the right… pic.twitter.com/KppmStpywI — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 14, 2026

« Ce sera un autre gros défi. J’ai l’impression que je dois faire mes devoirs, travailler sur quelques petites choses par‐ci par‐là. Je suis une joueuse complè­te­ment diffé­rente de celle du premier match. Je ne jouais pas de la bonne manière. Je vais tout donner. Je vais tout laisser sur le terrain. Demain, c’est enfin le dernier match de la saison. Ça va être amusant » a déclaré Svitolina.

Une décla­ra­tion peu surpre­nante au regard de la longueur de la saison et des événe­ments qui ont récem­ment marqué sa vie person­nelle, notam­ment sa sépa­ra­tion avec Gaël Monfils.