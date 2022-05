C’est offi­ciel, Elina Svitolina ne sera pas à Roland‐Garros à partir du 22 mai prochain. Cette infor­ma­tion n’a surpris personne. Très impli­quée et très affectée par la guerre entre la Russie et son pays, l’Ukraine, la femme de Gaël Monfils n’a pas vrai­ment la tête au tennis en ce moment. De plus, étant donné ses récentes prises de posi­tions, elle risque de vivre quelques mauvais moments quand elle reviendra sur le circuit.

27e joueuse mondiale, elle n’a plus rejoué depuis sa défaite au premier tour du tournoi de Miami le 24 mars dernier.