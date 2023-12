Lors de son passage chez elle en Ukraine il y a quelques semaines, Elina Svitolina a rencontré des soldats, qui lui ont parlé de ses perfor­mances à Roland‐Garros et à Wimbledon cette saison. Elle a raconté ce moment touchant lors d’une inter­view accordée à Forbes.

« Cela fait vrai­ment chaud au cœur. J’en ai la chair de poule. Je sais qu’à chaque match que je joue, j’ai l’im­pres­sion que c’est mon propre combat, non seule­ment pour apporter du bonheur et des Unes diffé­rentes, mais aussi pour rappeler conti­nuel­le­ment aux gens que nous avons toujours besoin d’aide pour les enfants et les écoles », a déclaré l’épouse de Gaël Monfils.