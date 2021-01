Elina Svitolina a enchaîné un deuxième succès à Abu Dhabi face à Vera Zvonareva (6-4, 6-1). Après sa qualification, l’Ukrainienne a affiché ses ambitions, notamment en Grand Chelem, pour l’année.

« Je ferai de mon mieux pour concourir au haut niveau et essayer d’avoir l’opportunité de faire mieux qu’une demi-finale. Et cela a toujours été mon objectif et ce sera un objectif pour les années à venir », a assumé la numéro 5 mondial en conférence de presse.

Elina a atteint deux fois fois les demies à Wimbledon et à l’US Open. Les deux fois en 2019.