En confé­rence de presse à Bad Homburg, la Polonaise a évoqué le nouveau rapport qu’elle a aujourd’hui avec le gazon. La Polonaise a visi­ble­ment changé d’avis.

« Honnêtement, j’adore m’en­traîner pendant mes jours de repos. Je prends beau­coup de plaisir à chaque séance, surtout ici sur gazon, même si cela peut être un peu plus diffi­cile pour mon tennis. D’un autre côté, je pense que cette surface me permet d’ap­prendre de nouvelles choses. Mon entraî­neur intègre constam­ment de nouveaux aspects de mon jeu à chaque entraî­ne­ment, en intro­dui­sant de nouvelles approches pour chaque match. C’est très impor­tant face à des adver­saires diffé­rents et en ayant des tactiques diffé­rentes à mettre en œuvre. Ce que je veux, c’est jouer comme je le souhaite, donc prendre du plaisir à chaque entraî­ne­ment est essen­tiel. Ce n’est jamais un problème pour moi. C’est ce qui fera de moi une meilleure joueuse »