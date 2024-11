Alors que l’af­faire Jannik Sinner avait déjà créé certains remous notam­ment à cause du silence des auto­rités pendant plusieurs mois, c’est une nouvelle fois ce qu’il s’est passé avec Iga Swiatek.

Contrôlée posi­tive à la trimé­ta­zi­dine en août dernier, la Polonaise a été ensuite suspendue trois semaines au mois de septembre sans que personne ne soit au courant, à part elle et l’ITIA.

Une opacité que notre confrère Benoît Maylin a du mal à comprendre.

Surtout ne pas embêter les tops players.

Swiatek a été suspendue du 22⁄ 09 au 04⁄ 10 (nous, benêts, on croyait qu’elle se repo­sait), puis auto­risée à jouer le Masters et la BJK Cup, puis re‐punie jusqu’au 04⁄ 12 (manquait 1 semaine).

Magique !

Et quelle image !

