Iga Swiatek a fait le bilan des deux premiers WTA 1000 de la saison, à Doha et à Dubaï. La Polonaise a brillam­ment remporté le premier des deux, mais a malheu­reu­se­ment chuté en demi‐finale à Dubaï, face à Anna Kalinskaya, alors qu’elle était la grande favorite.

Elle a d’ailleurs déclaré après sa demi‐finale qu’elle se sentait fati­guée, et a refait une mise au point complète ce 25 février, afin de tirer les ensei­gne­ments de ces deux tour­nois, après son Open d’Australie décevant.

« J’ai apprécié le défi et j’ai résolu des problèmes, mais main­te­nant je suis contente d’avoir un peu de temps pour récu­pérer. Dans l’en­semble, je suis fière de moi et de mon équipe pendant ces quelques semaines après Melbourne. Nous avons fait de notre mieux, j’ai bien joué, j’ai main­tenu un niveau élevé et j’ai hâte de jouer en Californie. Et bravo à Jasmine Paolini et Anna Kalinskaya. Je suis ravie de voir plus de joueuses avoir ce genre de parcours et réaliser ce genre de bonnes performances. »

Désormais, Iga a Indian Wells et Miami dans son viseur !