Lors d’une inter­view accordée à un confrère polo­nais, Iga a répondu avec beau­coup de fran­chise sur son échec à Roland Garros et sur la patience qu’il fallait acquérir pour parvenir à nouveau à être sur le chemin du succès.

« Ce tournoi m’a appris énor­mé­ment de patience, d’acceptation du processus et du fait que ce que nous faisons ne nous donne pas toujours le résultat attendu d’un simple claque­ment de doigts. Même si, dans les années précé­dentes de ma carrière, ces résul­tats venaient plutôt de manière systé­ma­tique et rapide, la dure vérité est que le sport ne fonc­tionne pas ainsi et que j’étais plutôt de celles qui ont eu la chance de le vivre. Maintenant, j’essaie plutôt de m’ajuster pour être plus patiente – avant tout, faire confiance à ce processus que j’ai commencé en fait en avril. Et savoir que tous ces chan­ge­ments n’apporteront pas d’effets si vite et essayer juste­ment de croire que je suis sur la bonne voie pour améliorer mon tennis, mais cela ne veut pas dire que chaque défaite devrait me définir. Bien sûr, ce ne sont pas des choses agréables et les fans vivent sûre­ment inten­sé­ment mes défaites, mais en vivant ma vie, je sais avec quels défis je dois parfois composer, et il me semble que c’est préci­sé­ment après ce tournoi que j’ai le plus appris que je devrais retrouver cette patience et, en un sens, cette humi­lité face à ce sport qui n’est pas facile et qui, en somme, nous met à l’épreuve chaque semaine, mais ce qui compte pour moi, c’est un peu l’image plus large et cette unique défaite ne change pas cette grande image ».