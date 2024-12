La numéro 2 mondiale Iga Swiatek est au cœur de l’ac­tua­lité depuis quelques jours, puisque la Polonaise a écopé d’un mois de suspen­sion pour avoir été testée posi­tive à une substance dopante, qu’elle avait en fait ingéré via un médi­ca­ment à la méla­to­nine, ce qui n’a rien d’illi­cite en Europe.

Récemment apparue dans une émis­sion télé­visée, Swiatek a expliqué que cette suspen­sion n’était qu’une forma­lité et qu’elle se concen­trait avant tout sur sa reprise pour l’année à venir.

« J’avoue que pour moi, ce n’est que de la pape­rasse et de la bureau­cratie. Pour moi, le plus impor­tant était de pouvoir commencer la saison prochaine avec un bilan vierge et de me concen­trer unique­ment sur le jeu. Depuis que j’ai appris que ma suspen­sion pren­drait fin dans un peu plus d’une semaine, j’ai en quelque sorte accepté cet état de fait. Le fait que j’aie reçu une telle sanc­tion est une forma­lité. Ils ont dû suivre leurs propres règles, car ce n’est pas comme si quel­qu’un me jugeait, nous avons dû suivre des procé­dures à tout moment. Même cette déci­sion concer­nant la suspen­sion de ce mois‐ci a égale­ment été dictée par des procédures. »