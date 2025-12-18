Il ne manque à Iga Swiatek que l’Open d’Australie pour compléter le Grand Chelem en carrière, avec au moins un titre dans chacun des quatre tour­nois majeurs. Mais alors que Melbourne se rapproche (18 janvier au 1er février), la numéro 2 mondiale a calmé le jeu lors d’une inter­view accordée à Clay Tennis.

« Je ne me fixe pas ce genre d’ob­jec­tifs. Évidemment, c’est quelque chose dont je rêve et que je souhaite réaliser un jour, mais je ne vais pas venir à Melbourne et y penser tous les jours. Je sais qu’il y a sept matchs à gagner et que les tour­nois du Grand Chelem durent deux semaines, beau­coup de choses peuvent se passer. Je vais donc vrai­ment y aller étape par étape. Il est essen­tiel de bien se concen­trer sur la pré‐saison, et ensuite je verrai. Mais c’est certain, ce serait un rêve devenu réalité. »

A noter que la Polonaise n’a encore jamais atteint la finale de l’Open d’Australie.