Il ne manque à Iga Swiatek que l’Open d’Australie pour compléter le Grand Chelem en carrière, avec au moins un titre dans chacun des quatre tournois majeurs. Mais alors que Melbourne se rapproche (18 janvier au 1er février), la numéro 2 mondiale a calmé le jeu lors d’une interview accordée à Clay Tennis.
« Je ne me fixe pas ce genre d’objectifs. Évidemment, c’est quelque chose dont je rêve et que je souhaite réaliser un jour, mais je ne vais pas venir à Melbourne et y penser tous les jours. Je sais qu’il y a sept matchs à gagner et que les tournois du Grand Chelem durent deux semaines, beaucoup de choses peuvent se passer. Je vais donc vraiment y aller étape par étape. Il est essentiel de bien se concentrer sur la pré‐saison, et ensuite je verrai. Mais c’est certain, ce serait un rêve devenu réalité. »
A noter que la Polonaise n’a encore jamais atteint la finale de l’Open d’Australie.
Publié le jeudi 18 décembre 2025 à 13:55