A l’issue de sa parti­ci­pa­tion à la World Tennis League, Iga s’est exprimé chez nos confrères du The National.

La Polonaise revient sur 2022 et essaye déjà de livrer ses objec­tifs pour la saison à venir.

« Mon objectif prin­cipal est de conti­nuer ce que j’ai fait l’année dernière et de ne pas vrai­ment revenir sur tous ces matchs que j’ai joués, parce que cela pour­rait me rendre pares­seuse. Je dois avoir toujours à l’idée que tout peut arriver dans n’im­porte quel tournoi. Je veux simple­ment conti­nuer à être régu­lière. Mais les objec­tifs spéci­fiques sur l’Open d’Australie vien­dront quand je serai plus proche du début du tournoi. C’est un peu bizarre parce que je n’ai jamais été dans une situa­tion où j’ai eu une si bonne saison. Il est donc certain que je dois aborder l’année prochaine un peu différemment »