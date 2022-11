« Je ne vais pas vous mentir, j’attendais ce moment », avouait en toute honnê­teté Iga Swiatek après sa défaite en demi‐finales du Masters contre Aryna Sabalenka. La numéro 1 mondiale profite actuel­le­ment de vacances bien méri­tées, qui lui ont permis de prendre du recul. Elle a tiré un bilan de son incroyable saison sur Instagram.

« Ces derniers jours, j’ai eu plus de temps pour réaliser plei­ne­ment ce qui s’est passé cette année… Il est diffi­cile de la décrire en un mot ou même en une phrase. Ce dont je suis sûr, c’est que c’était spécial et que je ne l’ou­blierai jamais. D’une part, mes résul­tats ont été extra­or­di­naires… mais d’autre part, ce que j’ai appris sur moi‐même est une toute autre histoire. Il y a encore beau­coup de travail, de défis et d’ap­pren­tis­sage, c’est certain, mais je suis très enthou­siaste. Je suis encore un peu en train de réflé­chir, mais je n’au­rais pas pu accom­plir tout ce que j’ai fait sans mon équipe. Merci, Tomasz, Daria, Maciej. Un grand merci à mon équipe commer­ciale, à ma famille et à mes spon­sors. Et enfin et surtout, merci à VOUS pour votre soutien et votre présence à mes côtés tout au long de la saison. Cette saison a été une véri­table aven­ture grâce à vous aussi ! »

La Polonaise sera de retour pour une exhi­bi­tion à Dubaï avant Noël.