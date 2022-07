Swiatek encensée par une légende du sport : « Elle est si jeune et elle fait déjà tellement de choses »

En plus de réaliser une saison 2022 excep­tion­nelle (seule­ment quatre défaites pour 46 victoires et six titres dont Roland‐Garros), Iga Swiatek est en plus très impli­quée pour aider les personnes dans le besoin dont celles victimes de la guerre entre l’Ukraine et la Russie.

À l’ini­tia­tive de la campagne « Iga Swiatek et ses amis pour l’Ukraine » afin de collecter des fonds et d’aider les personnes touchées par cette guerre, la numéro une mondiale a été publi­que­ment féli­citée par la légende ukrai­nienne, Andriy Shevchenko, ancien foot­bal­leur de renom et vain­queur du mythique Ballon d’Or en 2004.

« Merci beau­coup pour votre soutien. Je tiens égale­ment à remer­cier Iga Swiatek et Robert Lewandowski d’avoir joué un rôle impor­tant dans la réali­sa­tion de cet événe­ment afin d’aider mon pays à collecter des fonds et contre la guerre en Ukraine. Iga Swiatek est si jeune – seule­ment 21 ans – et elle fait déjà telle­ment de choses », a déclaré l’an­cien sélec­tion­neur de l’équipe natio­nale d’Ukraine.

Par ailleurs, l’évè­ne­ment cari­tatif orga­nisé par Iga Swiatek auquel ont assisté 12 000 spec­ta­teurs à la TAURON Arena de Cracovie, en Pologne, a permis de récolter environ 530 000 €.