Battu au 2ème tour par Navarro en trois sets lors d’une belle bataille (7−5, 2–6, 6–3), la Polonaise, qui est la tenante du titre à Wimbledon, va arriver à Londres avec un capital confiance proche de zéro, surtout après son Roland Garros décevant.

Quand elle a décidé de changer son team pour jouer la carte Francisco Roig, tous les spécia­listes avaient vanté son courage et le fait qu’elle se remette en cause.

Personne en revanche n’avait anti­cipé le fait que cela allait induire une crise aussi soudaine. Espérons pour elle que le tirage au sort, qui a lieu ce vendredi, va l’épar­gner pour son premier tour.