Battu au 2ème tour par Navarro en trois sets lors d’une belle bataille (7−5, 2–6, 6–3), la Polonaise, qui est la tenante du titre à Wimbledon, va arriver à Londres avec un capital confiance proche de zéro, surtout après son Roland Garros décevant.
Quand elle a décidé de changer son team pour jouer la carte Francisco Roig, tous les spécialistes avaient vanté son courage et le fait qu’elle se remette en cause.
Personne en revanche n’avait anticipé le fait que cela allait induire une crise aussi soudaine. Espérons pour elle que le tirage au sort, qui a lieu ce vendredi, va l’épargner pour son premier tour.
Publié le jeudi 25 juin 2026 à 10:28