Iga Swiatek n’est pas une étoile filante. Lauréate sur­prise de Roland en Garros en 2020, la Polonaise de 19 ans vient de confir­mer que ce n’é­tait pas un état de grâce. Victorieuse du tour­noi d’Adélaïde sans perdre une seule manche, comme à RG, Iga est aux portes du top 15 et sa confiance est impressionnante.

« Évidemment, ça marche bien pour moi en ce moment. Mentalement je me sens très forte, mais la clé dans tout ça, c’est le niveau de jeu que je suis capable d’im­po­ser. Il y a des semaines où je sens qu’il est très dif­fi­cile de me battre, que tout est par­fait pour moi. Avec mon équipe, nous tra­vaillons très dur pour que cela arrive le plus de fois pos­sible. J’ai réa­li­sé ces der­niers mois que je pou­vais jouer à un très bon niveau de ten­nis tout le long d’une semaine. Ce qui s’est pas­sé à Roland Garros n’é­tait pas quelque chose de tem­po­raire, mais quelque chose de tra­vaillé. J’ai mon­tré cette semaine que j’é­tais capable de réa­li­ser à nou­veau ce genre de per­for­mance, et cela me donne beau­coup de moti­va­tions pour les pro­chains tournois. »