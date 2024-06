Iga s’est confié en compa­gnie de sa coach mental sur son travail mental effectué depuis plusieurs années, le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle est fiere du chemin accompli même s’il a fallu gravir quelques montagnes.

« Il y a trois ou quatre ans, on me trai­tait de très émotif, on m’ac­cu­sait de pleurer pendant les matches. Aujourd’hui, je suis consi­déré comme un modèle de force mentale sur le terrain et je n’ai pas peur de dire que cet avis est bien mérité. Je sais combien de travail cela demande – mon propre travail et celui de Daria. Cela ne s’est pas produit du jour au lendemain.. »

On verra si c’est encore plus le cas lors du tournoi Wimbledon où son mental n’a pas encore fait beau­coup de ravages. On se souvient tous de sa demi‐finale ratée face à Vondrousova.