Iga Swiatek ne fait pas une appa­ri­tion média­tique sans parler du conflit entre l’Ukraine et la Russie. La numéro 1 mondiale aime­rait comme nous tous que la situa­tion s’améliore.

« La guerre n’est pas une chose que nous voulons dans ce monde. Depuis le début, j’ai été très ouvert à ce sujet. J’ai l’im­pres­sion que rien n’a changé en Ukraine et que les villes sont toujours atta­quées. De nombreux athlètes ukrai­niens parti­cipent à la guerre et perdent la vie. C’est déchi­rant. J’espère simple­ment que, quelles que soient les déci­sions prises, le sport sera en mesure de rassem­bler les gens et non de les séparer » a expliqué Iga.

Si sur le circuit masculin, le climat est apaisé, sur la WTA, ce n’est pas le cas et les récentes décla­ra­tions de Sabalenka l’ont d’ailleurs confirmé.