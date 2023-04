Alors que la Fédération britan­nique de tennis (LTA) et Wimbledon ont cédé sous la pres­sion de l’ATP et de la WTA en mettant fin au bannis­se­ment des joueurs russes et biélo­russes, la numéro 1 mondiale Iga Swiatek a fait une décla­ra­tion parti­cu­liè­re­ment forte au micro de la BBC. Extrait.

« Après la Seconde guerre mondiale, les joueurs alle­mands n’étaient pas auto­risés, tout comme les (joueurs) japo­nais et italiens. J’ai l’im­pres­sion que ce genre de chose montre­rait au gouver­ne­ment russe que cela ne vaut peut‐être pas la peine. Nous ne sommes que des athlètes, un petit morceau du monde, mais le sport est assez impor­tant et le sport a toujours été utilisé à des fins de propa­gande. Le tennis, depuis le début, pour­rait faire un peu mieux pour montrer à tout le monde que les joueurs de tennis sont contre la guerre. Il n’a pas vrai­ment suivi cette voie et main­te­nant ce serait assez injuste pour les joueurs russes et biélo­russes de les suspendre, car cette déci­sion aurait dû être prise il y a un an », a regretté la Polonaise, qui aurait aimé que les instances spor­tives réagissent plus ferme­ment dès les premières offen­sives russes en Ukraine.