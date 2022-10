Iga Swiatek est engagée cette semaine en indoor à Ostrava. Elle affron­tera cet après midi Cathy Mcnally, 151ème mondiale en quart de finale.

La numéro une mondiale est revenue sur cette situa­tion survenue du jour au lende­main, suite à l’an­nonce d’Ashleigh Barty.

« Le fait que Ash ait décidé de mettre fin à sa carrière, je me suis retrouvée numéro une mondiale du jour au lende­main sans n’avoir rien demandé. Il y a eu beau­coup d’at­tentes ces derniers mois, je les ai formu­lées pour moi‐même à un moment donné, mais le monde exté­rieur me les a aussi impo­sées. » a déclaré la Polonaise.

On rappelle le bilan excep­tionnel de Iga Swiatek cette saison, sept titres dont deux en Grand Chelem, 57 victoires pour 7 défaites et plus de dix milles points au clas­se­ment, soit le double de sa dauphine, Ons Jabeur.

La Polonaise a plutôt bien assumé ce statut, on ne voit pas qui pour­rait la détrôner dans les mois à venir.