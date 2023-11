Dans un long entre­tien accordé à un média polo­nais, Iga a fait le bilan de sa saison tout en expli­quant l’ap­port décisif réalisé par son coach Tomasz Wiktorowski

« Il m’a appris à jouer avec plus de courage, il m’a encou­ragé à diver­si­fier mon tennis, à me sentir plus à l’aise au filet. Aujourd’hui encore, c’est un travail sur lequel nous travaillons. Tomasz m’a appris à exécuter la volée correc­te­ment, je ne stresse plus quand je monte au filet. Il revoit aussi ma tech­nique pour bien jouer tacti­que­ment. Nous voulons que mon tennis soit plus varié, tout est plus facile si vous avez plus d’op­tions sur le terrain ».