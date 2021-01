Il va fal­loir comp­ter sur Iga Swiatek à Melbourne. La jeune tenante du titre de Roland‐Garros a fran­chi un véri­table palier en 2020 et sus­cite doré­na­vant bien plus d’at­tentes dans un cir­cuit WTA en quête de nou­velle patronne depuis de nom­breuses années. Pourtant, la 17ème joueuse mon­diale reste imper­méable à la pres­sion, comme elle le confie à l’AFP.

« Je ne suis pas anxieuse, je suis sur­tout exci­tée. En gros, j’ai un peu de stress mais c’est nor­mal. Je ne res­sens pas plus de pres­sion qu’a­vant Roland‐Garros. En fait, je suis assez confiante de pou­voir jouer du bon ten­nis mais tout dépend de ma pré­pa­ra­tion, de mon atti­tude. »

Pour la Polonaise, l’ob­jec­tif est simple : repro­duire la for­mule gagnante du Grand Chelem pari­sien, à savoir être déten­due et s’a­mu­ser. « En fait, juste avant Roland‐Garros, j’a­vais mes propres doutes et je ne savais pas si je pou­vais être prête à jouer mon meilleur ten­nis. J’ai chan­gé d’at­ti­tude … et je n’ai pas pen­sé à gagner, je me suis juste concen­trée sur le plai­sir sur le court, pas sur toutes les attentes. »

C’est tout ce qu’on lui souhaite.