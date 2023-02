Après un début de saison assez compliqué (défaite face à Jessica Pegula en United Cup et face à Elena Rybakina en huitièmes de finale de l’Open d’Australie), Iga Swiatek a retrouvé son meilleur niveau en février. Titrée à Doha, elle a enchaîné les démons­tra­tions jusqu’à sa défaite contre Barbora Krejcikova en finale à Dubaï.

Comme elle le fait parfois sur ses réseaux sociaux, la numéro 1 mondiale a fait le point sur sa situa­tion en faisant passer un message aux obser­va­teurs et aux fans.

« Hier, j’étais encore à Dubaï, aujourd’hui je suis à Varsovie, bientôt à Indian Wells… Ces dernières semaines ont été intenses, et diffi­ciles, mais nous avons fait beau­coup de bon travail et de progrès. J’ai apprécié les tour­nois de Doha et de Dubaï même si j’ai perdu la finale à Dubaï (toutes mes féli­ci­ta­tions à Barbora Krejcikova), mon niveau était bon et j’ai donné tout ce que je pouvais sur le moment. Je peux voir que certains d’entre vous ont des attentes plus élevées à mon égard, mais bon… je suis juste humaine. Je vais garder mes exigences élevées, je vais profiter de mon temps sur le circuit et conti­nuer à travailler dur. En fin de compte, c’est tout ce que je peux contrôler. Mes efforts et mon enga­ge­ment. Merci à tous pour votre soutien et à bientôt ! »

Swiatek sera bientôt de retour à Indian Wells (du 6 au 19 mars) où elle tentera de défendre son titre.