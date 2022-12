Auteur d’une saison 2022 abso­lu­ment impres­sion­nante, Iga Swiatek, déjà vain­queur de trois titres du Grand Chelem à 21 ans, sera la joueuse à battre en 2023. La numéro 1 mondiale en a conscience.

« En ce qui concerne mes objec­tifs, j’y réflé­chis encore. J’ai l’ha­bi­tude de les fixer avant le Nouvel An, donc je combine cela avec le réveillon du Nouvel An et le fait que tout le monde a de nouvelles réso­lu­tions. C’est un peu bizarre, parce que je n’ai jamais été dans une situa­tion où j’ai réalisé une si bonne saison. Je suis sûre que je dois aborder l’année prochaine diffé­rem­ment. D’un autre côté, mon objectif prin­cipal est de conti­nuer ce que j’ai fait cette année. Je dois me concen­trer sur le prochain match et me rappeler que tout peut arriver dans le tennis. Je veux juste conti­nuer à être régu­lière, mais les objec­tifs spéci­fiques vien­dront à l’ap­proche des tour­nois », a expliqué la Polonaise à The National News.