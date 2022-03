Toute jeune numéro 1 mondiale, la joueuse polo­naise a main­te­nant de nouvelles respon­sa­bi­lités même si elle ne semble pas tout vouloir assumer dans un premier temps.

« Je ne sais pas comment je serai n°1, ou si quelque chose va changer dans la WTA, ils font un excellent travail pour promou­voir le tennis depuis long­temps, le sport féminin en général. Mon objectif depuis le début était de rendre le tennis plus popu­laire en Pologne, donc je vais me concen­trer sur cela avant tout. Il est probable main­te­nant que je vais avoir plus d’im­pact, même si je ne veux pas non plus mettre trop pres­sion sur mes épaules. Je veux me donner du temps et peut‐être qu’un jour je me sentirai assez forte pour être une repré­sen­tante du tennis sur une scène inter­na­tio­nale. Là, où c’est sûr que je veux être un exemple, c’est sur le terrain, avec un bon esprit sportif, c’est là qu’on est vrai­ment jugé. »