👑 Iga Swiatek et le reste du monde.



Classement #WTA en relief de cette saison 2022 (par pallier de 250 pts).



➡️ Il y a plus d’écart entre Iga Swiatek (N°1) et Ons Jabeur (N°2) qu’entre Ons Jabeur (N°2) et la 1355ème (et dernière) joueuse mondiale. pic.twitter.com/05EUg44aHV