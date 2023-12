Redevenue numéro 1 mondiale devant Aryna Sabalenka sur le gong après sa victoire sur le Masters de Cancun, Iga Swiatek, dans une récente inter­view accordée à Eurosport, a pointé du doigt les inco­hé­rences de la WTA.

« Le calen­drier évolue vers encore plus d’obli­ga­tions, encore plus de dépenses d’énergie que nous devrons consa­crer à la parti­ci­pa­tion aux tour­nois, parce que les tour­nois sont égale­ment prolongés. Ce n’est tout simple­ment pas propice à ce que la WTA promeut dans d’autres aspects, c’est‐à‐dire la santé mentale, l’équi­libre de la vie de quelque manière que ce soit, la santé physique. Je vais prendre des déci­sions plus favo­rables à ce qu’ils promeuvent et soutiennent. »