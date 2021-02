Malgré sa défaite en 8èmes de finale de l’Open d’Australie face à la numé­ro deux mon­diale Simona Halep, la jeune Iga Swiatek (19 ans) reste l’une des nou­velles grandes coque­luches du ten­nis mon­dial. Actuellement 18ème joueuse mon­diale et tenante du titre à Roland‐Garros, la Polonaise a un futur radieux qui l’at­tend, auquel elle s’est déjà pré­pa­rée en s’ins­pi­rant des plus grands, comme elle le révèle lors d’une inter­view accor­dée à nos confrères de Tennis Magazin.

« Je joue beau­coup avec les hommes car il n’y a pas beau­coup de joueuses en Pologne. Cela me per­met de me déve­lop­per plus rapi­de­ment en tant que joueuse. Je n’ai pas trop regar­dé le ten­nis quand j’é­tais jeune. Le seul joueur qui m’a fas­ci­née était Rafael Nadal. Je sup­pose que j’ai fini par copier son style de jeu. J’aime frap­per les balles avec beau­coup de tops­pin. Mon pre­mier entraî­neur m’a éga­le­ment dit qu’il était inha­bi­tuel pour une fille de jouer avec du tops­pin. Il m’a conseillé de me concen­trer des­sus car un jour ce sera une grande force. »

Visionnaire, le bonhomme…