Lauréate de Roland Garros sans avoir perdu le moindre petit, Iga Swiatek est sur un petit nuage depuis ce sacre. La Polonaise impressionne également par son calme et sa maturité ainsi que par son ambition démesurée. Interrogée par le site de la WTA, la 17e mondial a dévoilé ses objectifs de carrière et ils sont très, très élevés.

« Mon objectif principal est de gagner les quatre Grands Chelems et la médaille d’or aux Jeux Olympiques. Je sais que c’est très difficile, mais je vais travailler très dur pour y parvenir. Ce ne serait pas mal non plus d’être une joueuse très régulière et de rester dans le top dix pendant dix ans », a déclaré la joueuse de 19 ans qui n’a visiblement pas froid aux yeux.