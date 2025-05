La cham­pionne polo­naise s’est exprimée auprès de nos confrères de Tennis.com et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est un peu en colère. La pres­sion qu’elle subie dans son pays est insoutenable.

« Il est impos­sible de vivre en paix là‐bas, quand je suis en Pologne, je ne sors presque jamais de chez moi et si je le fais, c’est pour rendre visite à des amis à la maison. J’accepte d’être prise en photo lorsque je parti­cipe à des tour­nois, mais pas pendant mon temps libre. En rentrant chez moi après une compé­ti­tion à Miami, des photo­graphes m’ont pour­suivi jusque dans mon allée. J’ai dû les arrêter et leur dire que j’al­lais m’en­traîner le lende­main et qu’ils pouvaient me photo­gra­phier sur place. Je comprends leur travail, mais nous devons coopérer. »