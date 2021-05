Grace à sa probante victoire en finale du WTA 1000 de Rome (6–0, 6–0 face à Pliskova), Iga Swiatek va inté­grer le top 10 mondial dès ce lundi pour la première fois de sa jeune carrière.

À seule­ment 19 ans, la Polonaise est plus jamais en course pour conserver son titre à Roland Garros dans deux semaines et fait déjà partie des meilleures joueuses du circuit. Un ascen­sion phéno­mé­nale alors qu’elle était encore 54e mondiale le 10 octobre dernier.