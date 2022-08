Swiatek remontée contre les balles de l’US Open, Badosa acquiesce : « Tout à fait d’accord »

Récemment auteur d’une sortie très agres­sive concer­nant les balles qui seront utili­sées lors de l’US Open, la numéro une mondiale, Iga Swiatek, a reçu le soutien de l’Espagnole Paula Badosa qui a tenu à appuyer publi­que­ment les propos de la Polonaise.

« Tout à fait d’ac­cord. Il y a des condi­tions vrai­ment défa­vo­rables pour les joueuses et pour le spec­tacle. Ensuite, on se plaint qu’il y a beau­coup d’er­reurs et que la tactique et l’in­tel­li­gence dans les points ont été perdues tout en faisant face à des courts plus rapides et des balles incontrôlables. »