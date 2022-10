Critiquée par de nombreux fans et certains d’ob­ser­va­teurs comme John McEnroe à cause de sa fâcheuse tendance à écarter les bras et les jambes lors­qu’elle est en diffi­culté au filet, Iga Swiatek a tenu à se justi­fier dans une récente inter­view accordée au média polo­nais Sport. Selon la numéro une mondiale, ce compor­te­ment est pure­ment instinctif.

« Je ne peux pas le contrôler, mais j’es­père que cela ne se repro­duira plus. Nous y travaillons. C’est une réac­tion de stress à ce qui se passe. C’est une réac­tion invo­lon­taire. Je l’ai fait pendant l’US Open, et si je me souviens bien, c’était un moment stres­sant. À San Diego, je l’ai fait incons­ciem­ment. Juste après le match, j’ai approché Donna et je me suis excusé. Elle n’avait aucune rancune, il s’est avéré qu’elle ne s’en souve­nait pas du tout. J’espère que les fans me compren­dront aussi. Je suis conscient des nombreux commen­taires néga­tifs sur Internet concer­nant cet inci­dent. Je ne suis pas fier du fait que, parfois, je ne contrôle pas ce que je fais sur le terrain. C’est un compor­te­ment pure­ment instinctif. Peut‐être que j’ai vu trop de matchs de foot­ball et que j’ai remarqué ce que font les gardiens lors des tirs au but (rires). »