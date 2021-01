Magnifique lau­réate de Roland Garros en sep­tembre der­nier sans concé­der un seul petit set du tour­noi, Iga Swiatek n’a pas l’in­ten­tion de se repo­ser sur ses lau­riers en 2021. Après une grosse pré‐saison, la Polonaise est tou­jours en qua­ran­taine à Melbourne et attend avec impa­tience de mon­trer au monde que sa vic­toire aux Internationaux de France n’é­tait pas un coup de chance.

« Mon entraî­neur est très ouvert d’es­prit. Il apprend avec moi. Il peut dire que sa joueuse a rem­por­té un Grand Chelem, mais en fait, quand nous par­lons de nos objec­tifs pour la sai­son pro­chaine, il dit qu’il serait satis­fait si j’en gagnais quelques‐uns de plus. Ce ne sera pas le seul et je veux prou­ver que je peux être cohé­rente et une joueuse mature. Je sais qu’il est ambi­tieux et attend plus de moi », a décla­ré le 17e joueuse mon­diale sur le site de la WTA.