Même si ce n’est pas vraiment un regret qu’elle exprime au sujet de sa puissance, Iga Swiatek, interrogée par nos confrères de Clay Tennis est revenue sur la récente évolution du tennis féminin. Pour elle, le service comme chez les hommes est devenu très souvent une arme fatale.
« Si j’avais servi à 185 kilomètres par heure il y a trois ans, je pense que ça aurait tout changé, ça aurait été incroyable. Mais maintenant que j’y arrive, je me rends compte que certaines filles servent à 195. Ce n’est évidemment pas qu’une question de vitesse. C’est juste un exemple, mais je pense que le tennis évolue et que nous jouons toutes à un très bon niveau maintenant »
Publié le dimanche 21 décembre 2025 à 09:22